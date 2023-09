Hillary Clinton torna in cattedra alla Columbia University

Hillary Clinton torna in cattedra dopo 50 anni: al suo corso alla Columbia University, chiamato 'Inside the Situation Room', sono stati accettati 370 studenti sugli 800 che avevano presentato domanda.

All'ex First Lady, nonché ex segretario di Stato ed ex candidata democratica alla presidenza Usa, la prestigiosa università di New York ha offerto una cattedra alla 'School of International and Public Affairs (SIPA)'. Insieme a Yarhi-Milo, preside del SIPA, Clinton getterà inoltre le basi per un nuovo istituto di politica globale, Columbia World Projects (CWP), dove insegneranno, tra gli altri, Marie Yovanovitch, ex ambasciatrice in Ucraina, l'attivista del diritto al voto Stacey Abrams, l'ex Ceo di Google, Eric Schmidt.

Per Clinton la cattedra è un'occasione per voltare pagina dopo la pesante sconfitta subita contro Donald Trump.



