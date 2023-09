Tennis: Naomi Osaka annuncia ritorno, in campo nel 2024

Naomi Osaka è pronta a tornare in campo nel 2024. Lo ha detto la stessa fuoriclasse del tennis, 25 anni, in un'intervista a ESPN. L'atleta, nippo americana, ex numero uno al mondo, è anche diventata mamma lo scorso luglio.

Ha avuto una bambina dal fidanzato, il rapper americano Cordae.

Non ha nascosto che il tennis le manca e che ogni volta che guarda una partita vorrebbe essere lei a giocare.

Osaka manca dal tennis professionale dal settembre del 2022, ossia dal Toray Pan Pacific Open a Tokyo e il suo ritorno dovrebbe coincidere con gli Australian Open, torneo da lei vinto già due volte.

La tennista si era presa una pausa dall'attività competitiva a causa di problemi 'mentali' ed in particolare dopo un episodio agli Open di Francia nel 2021 durante il quale era apparsa particolarmente stressata.



