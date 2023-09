Il sindaco di New York, crisi dei migranti distruggerà la città

La crisi dei migranti "distruggerà" New York. Parola del sindaco Eric Adams che torna ad attaccare Joe Biden e il governatore del Texas Greg Abbott, un "pazzo", che continua inviare i migranti illegali a New York e in altre città democratiche. "Posso dirvi una cosa: in tutta la mia vita non ho mai visto un problema per il quale non vedo una fine. Questo distruggerà New York", ha detto Adams in merito ai 110.000 migranti arrivati in città nell'ultimo anno. "Non abbiamo alcun sostegno su questa crisi nazionale, non riceviamo alcun appoggio", ha aggiunto Adams criticando indirettamente Biden.



