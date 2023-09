Ex consigliere Trump condannato per oltraggio al Congresso

L'ex consigliere di Donald Trump, Peter Navarro, è stato condannato per oltraggio al Congresso per non aver rispettato un mandato di comparizione del Commissione speciale della Camera americana che indagava sull'attacco del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill. Lo riporta la Cnn.

Navarro è il secondo collaboratore dell'ex presidente ad essere perseguito per la sua mancanza di collaborazione nel caso dell'assalto dopo Steve Bannon che è stato condannato l'anno scorso per lo stesso motivo ma ha fatto ricorso in appello.





