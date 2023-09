"Ci coordineremo con i nostri alleati e prenderemo le misure appropriate, se necessario": lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa Vedant Patel in risposta ad una domanda sulla reazione americana nel caso di un accordo per la fornitura di armi nordcoreana alla Russia per la guerra contro l'Ucraina. "Continuiamo a monitorare da vicino".



