Texas, ubriachi alla guida devono mantenere figli delle vittime

Anche in Texas entra in vigore la stretta contro chi si mette alla guida in stato di ubriachezza.

Secondo una nuova legge, gli autisti ubriachi, condannati per omicidio colposo, dovranno pagare il mantenimento dei figli delle persone uccise. I pagamenti dovranno essere effettuati fino al raggiungimento del 18/o anno di età.

Il provvedimento, conosciuto come 'Bentley's Law', è stato approvato lo scorso giugno con il sostegno sia dei democratici che dei repubblicani. Si tratta di una legge in vigore anche in altri Stati americani. Il Tennessee è stato il primo ad approvarla nel 2022. La crociata contro chi si mette alla guida in stato di ubriachezza è stata iniziata da una donna del Missouri nel 2021 dopo che il figlio, la cognata e il nipotino furono uccisi da un automobilista ubriaco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA