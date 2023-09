All'asta cimeli Beatles per un valore di 8 milioni di dollari

Un archivio del materiale della protesta pacifista del 1969 di John Lennon e Yoko Ono è tra gli oggetti che saranno venduti questo mese in una delle aste più ricche mai tenute sui Beatles.

I cimeli, scrive il Guardian, saranno messi all'asta online con un valore massimo stimato di 8 milioni di dollari (6,3 milioni di sterline). Si tratta di una sezione della parete del set televisivo che fece da sfondo alla prima presenza dei Beatles all'Ed Sullivan Show, vestiti, altoparlanti, contratti firmati e un curioso biglietto di auguri di George Harrison al suo custode, firmato 'Adolf Schinkengruber'. L'asta sarà ospitata da GottaHaveRockandRoll auctions di New York.

L'archivio sulla protesta per la pace di Lennon e Yoko Ono sarà venduto il 22 settembre e ha un valore stimato tra i 200.000 e i 300.000 dollari.

I lotti in totale sono 119.

Il biglietto d'auguri sembra destinato ad alimentare le teorie secondo cui George Harrison aveva un interesse malsano per Hitler: Harrison fece causa con successo a un tabloid americano che riportava estratti di una biografia in cui si diceva che era affascinato dal dittatore nazista. Il titolo era "Beatle George è un grande fan dei nazisti".

Il biglietto in vendita fu mandato da Harrison al custode della sua tenuta alle Hawaii. Scritto in tedesco, si legge "sereno compleanno amico mio", ed è firmato come "da Adolf Schinkengruber (il nome di nascita del padre di Hitler era Schicklgruber, poi cambiato in Hitler) - George, Olivia e Dhani". E include un disegno di Hitler.



