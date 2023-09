Voleva svelare dal cielo il sesso del nascituro, aereo precipita

Un pilota è morto dopo aver perso il controllo del suo aereo durante il sorvolo di una festa per svelare il sesso del nascituro a Sinaloa, in Messico.

Il pilota, Luis Ángel, di 32 anni, è stato portato in ospedale ma non è sopravvissuto alle ferite, secondo il sito di notizie messicano Línea Directa.

Un video postato sui social mostra il momento in cui il pilota passa sopra la festa e rilascia una scia rosa, indicando che la coppia avrà una bambina. A quel punto le ali si staccano dal velivolo e cade pochi metri più avanti.

Nel video alcune persone festeggiano la scoperta del sesso del bambino e, in un primo momento, non si accorgono dell'incidente.



