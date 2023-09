Il presidente americano Joe Biden ha promesso i massimi sforzi per la ripresa delle zone colpite dall'uragano Idalia in Florida ma nella sua visita oggi ha voluto ricordare anche la recente strage di Jacksonville, definendola "un atto terroristico perpetrato per odio razziale".

Ma "l'odio, il razzismo, il terrorismo politico non prevarranno in Usa", ha assicurato, ammonendo che "il silenzio e' complicita'".



