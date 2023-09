Canada: camion perde alveari, 5 milioni di api in fuga

Cinque milioni di api hanno invaso una strada dell'Ontario, in Canada, dopo che un camion che trasportava i preziosi insetti a casa dopo l' impollinazione ha perso il suo carico. Le cinghie con cui erano assicurati gli alveari hanno ceduto e per gli automobilisti e gli abitanti della zona è stato il panico, mentre gli apicultori cercavano di riportare indietro le api salvando loro la vita.

La polizia regionale di Halton - riferisce la Cnn - ha ricevuto una chiamata poco dopo le 6 di mercoledì, che segnalava l'incidente vicino a Burlington, a sud di Toronto, non lontano dalle cascate del Niagara. Dopo che la polizia ha condiviso un post sui social media in cui avvertiva i residenti e i veicoli di stare lontani dalla zona, circa sei o sette apicoltori locali si sono offerti volontari per aiutare a riportare le api in salvo, ha detto un agente. "Nel giro di un paio d'ore, la maggior parte delle api erano tornate al sicuro nelle loro arnie e caricate in sicurezza sul rimorchio", ha aggiunto.

"Probabilmente c'erano circa 40 alveari sul rimorchio e circa 20 alveari si sono staccati dal rimorchio perché l'autista stava cercando di evitare di colpire un cervo", ha raccontato un apicultore.

Il primo apicultore giunto sul posto è stato punto ripetutamente, ma non ci sono stati feriti gravi in seguito al disperdersi dello sciame.

"È stato triste essere sulla scena e vedere la carneficina e la quantità di api morte sulla strada", ha detto un agente. "Ma è stato davvero bello vedere tanti apicoltori rispondere all'appello e cercare di aiutare."



