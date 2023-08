Uragano Idalia forse il più costoso disastro climatico del 2023

L'uragano Idalia che si è abbattuto in Florida e Georgia potrebbe diventare il disastro climatico più costoso del 2023 negli Stati Uniti. Secondo le stime di Ubs, riporta il Guardian, il costo preliminare è di 9,36 miliardi di dollari mentre per AccuWeather si aggira fra i 18 ed i 20 miliardi.

Le autorità americane stimano in quasi 40 miliardi i danni causati da disastri di tipo climatico ed ambientale alla fine di luglio. Una cifra che non comprende gli incendi di Maui, alle Hawaii. Al momento, per ricostruire la sola città di Lahaina occorrono circa 5, 5 miliardi.



