Negli Usa la gallina più vecchia al mondo, Peanut ha 21 anni

Si chiama Peanut ed è una gallina da Guinness dei primati. Con i suoi 21 anni è, infatti, la più vecchia al mondo. Vive in una fattoria americana, in Michigan, ed è al mondo solo per un caso fortunato. Il suo uovo era stato infatti abbandonato dalla gallina madre perché appariva marcio.

Marsi Parker Darwin, la padrona della fattoria, stava per gettarlo in pasto alle tartarughe quando ha sentito un cinguettio, poi un altro ancora. A quel punto ha capito che all'interno c'era un pulcino senza tuttavia una parte del becco che serve a far aprire il guscio dell'uovo dall'interno. Decise quindi di aiutarlo ad uscire. Dopo aver tentato invano di farlo accettare dalla gallina madre, lo portò in casa, lo mise sotto una lampada per farlo riscaldare e poi gli insegnò a nutrirsi. Decise di chiamare il pulcino Peanut per le dimensioni piccole. Circa 21 anni dopo, Peanut è entrata nel Guinness dei primati per la sua longevità.

E' in perfetta salute e ama lo yogurt ai mirtilli per colazione.





