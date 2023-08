McConnell 'immobile' riaccende il dibattito su età politica Usa

Il nuovo incidente del leader dei repubblicani in Senato Mitch McConnell, 81 anni, che per la seconda volta in poco più di un mese si è immobilizzato davanti alle telecamere, riaccende il dibattito sull'età avanzata di molti politici americani e sulla possibilità di imporre dei limiti alle candidature. Un dibattito particolarmente acceso con la campagna elettorale in corso e il possibile ripetersi della sfida fra Joe Biden e Donald Trump, due candidati ritenuti dagli elettori dei rispettivi partiti troppo anziani.

Sulla 'gerontocrazia' del Congresso in molti si interrogano da tempo ma al momento il dibattitto non si è tradotto in nulla di fatto.



