Delusione a West Point, capsula temporale contiene solo monete

Nessun tesoro nascosto bensì solo qualche moneta. Uno scrigno, capsula temporale vecchia di tre secoli fa aperta a West Point ha disatteso le aspettative in quanto custodiva solo sei monete d'argento datate tra il 1795 e il 1828 più una commemorativa. Lo ha reso noto la stessa accademia militare a nord dello stato di New York. I cadetti speravano di trovare invece dei documenti storici.

L'apertura del cofanetto è stata trasmessa in diretta durante la cerimonia di apertura dell'anno accademico. Il disappunto per il contenuto è stato paragonato a un simile episodio trasmetto in diretta televisiva nel 1986 dall'anchor Geraldo Rivera.

All'epoca protagonista fu la cassaforte di un di un albergo di Chicago che si credeva di proprietà del gangster Al Capone. Si sperava in chissà quali segreti invece fu scoperto solo un ammasso di polvere.



