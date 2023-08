Biden preme per l'allentamento delle restrizioni alla marijuana

L'amministrazione Biden punta ad allentare le restrizioni sulla marijuana. E ne raccomanda una 'riclassificazione' in modo che non sia più considerata una sostanza ad alto rischio.

Il Dipartimento della Salute ha inviato alla Dea, la Drug Enforcement Administration, una proposta per riclassificare la cannabis dalla tabella I alla III della legge federale sulle droghe, ovvero spostarla dall'elenco ad alto rischio d'abuso e senza possibilità d'uso a quello delle sostanze che possono portare a una dipendenza fisica moderata o bassa.

Il presidente Biden aveva dato incarico al ministro della Sanità Xavier Becerra e il ministro della giustizia Merrick Garland di avviare il processo amministrativo per rivedere la classificazione della cannabis nelle normativa federale. Il primo passo del processo è proprio la raccomandazione del Dipartimento della Sanità all'agenzia antidroga americana.

All'aprile di quest'anno, 38 stati e il Distretto di Columbia consentono l'uso medico della marijuana.



