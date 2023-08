Usa: Idalia si avvicina a Florida, 60.000 senza elettricità

Quasi 60.000 utenti in Florida sono attualmente senza corrente elettrica mentre l'uragano Idalia, di categoria 4, avanza con le sue forti piogge verso la costa nord-occidentale dello Stato: lo riporta la Cnn, che cita il sito Poweroutage.com.

La maggior parte dei blackout viene segnalata nella regione Big Bend dello Stato, che include le Contee di Taylor, Dixie e Levy.

Idalia si trova attualmente a circa 96 km a ovest di Cedar Key e 144 km a sud di Tallahassee, ha reso noto il National Hurricane Center.

L'uragano dovrebbe toccare terra nelle prossime ore e se, come previsto, manterrà la sua forza sarà il primo in assoluto di categoria 4 a colpire la regione di Big Bend.

Più in generale, Idalia sarà il 13/o uragano di categoria 4 ad approdare in Florida dal 1851. L'ultimo è stato l'uragano Ian, che colpì Cayo Costa - sempre sulla costa occidentale dello Stato - con venti fino a 240 km orari il 28 settembre 2022.

Solo quattro uragani di categoria 5 hanno colpito gli Stati Uniti continentali, tre dei quali in Florida.



