Libro rivela, 'Biden privatamente ha ammesso di sentirsi stanco'

Joe Biden avrebbe privatamente ammesso di sentirsi "stanco" ma ritiene la sua vasta esperienza politica un asset vitale per l'America in questo momento. A rivelarlo è Franklin Foer, l'autore di 'The Last Politician', il libro sui primi anni di Joe Biden alla Casa Bianca che uscirà la prossima settimana ma di cui diversi media americani hanno pubblicato delle anticipazioni.

L'ammissione anche se in forma privata di Biden si inserisce nel dibattito in corso sull'età avanzata del presidente alla ricerca di un secondo mandato.



