A Nyc via libera alle moschee per la chiamata alla preghiera

L'adhān, la chiamata islamica alla preghiera, non necessiterà più di un permesso nella città di New York. Secondo una nuova direttiva, potrà essere trasmessa ogni venerdì dalle 12.30 alle 13.30, anche nei quartieri dove esistono dei limiti ai rumori. Durante il Ramadan, il mese in cui la comunità islamica pratica il digiuno e la preghiera, l'adhān potrà essere trasmesso pure la sera. Di consuetudine la chiamata alla preghiera viene lanciata con altoparlanti da un luogo di culto o una moschea.

"Oggi stiamo riducendo la burocrazia e dicendo chiaramente che se sei una moschea o un luogo di culto di qualsiasi tipo, non devi richiedere un permesso per amplificare la tua chiamata alla preghiera del venerdì. Sei libero di vivere la tua fede a New York", ha detto il sindaco Eric Adams annunciando le nuove linee guida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA