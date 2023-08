Biden contro Big Pharma, 'piano per ridurre costo farmaci'

Joe Biden lancia la sua "storica" offensiva contro Big Pharma per abbassare i costi dei farmaci, i più alti di qualsiasi economia avanzata, e annuncia i primi dieci farmaci selezionati per una negoziazione dei prezzi.

Si tratta di medicinali tra i più comuni e cari (dai problemi cardiaci ai coaguli di sangue, dal diabete all'artrite), per i quali gli ultra 65enni hanno pagato di tasca propria 3,4 miliardi nel 2022.

Il piano, secondo la Casa Bianca, farà risparmiare a milioni di essi migliaia di dollari all'anno e ai contribuenti 160 miliardi di dollari a regime.



