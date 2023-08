Gli orsi invadono la città di Yellowknife evacuata per incendi

In fuga dagli incendi che hanno distrutto i loro habitat naturali, numerosi orsi sono stati avvistati nella città di Yellowknife, in Canada, evacuata una settimana fa per la minaccia delle fiamme che infuriano nelle aree del Nordovest del Paese e nella Columbia Britannica. Lo testimoniano immagini video sui social.

Gli orsi sono stati avvistati nelle strade deserte di Yellowknife, anche in branchi di due o tre esemplari, attratti dai rifiuti abbandonati, ma anche in alcuni dei comuni e dei paesini sgomberati. Si tratta di almeno otto o nove esemplari, come ha spiegato il responsabile delle risorse rinnovabili di Yellowknife ripreso dalla Bbc.



