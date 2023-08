Prime evacuazioni in Florida, volontarie ed obbligatorie, in vista dell'arrivo mercoledì della tempesta tropicale Idalia, che potrebbe trasformarsi in uragano di categoria 3 o più alta (su un massimo di 5). Gran parte dell'ovest del Sunshine State è sotto allerta uragano. "Ci sarà un impatto importante", ha avvisato il governatore Ron DeSantis, che ha interrotto la campagna elettorale per l'emergenza e per la sparatoria suprematista a Jacksonville.



