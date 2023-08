DeSantis fischiato a veglia per le vittime della strage razzista

Il governatore della Florida Ron DeSantis è stato fischiato ed insultato durante una veglia per le vittime della strage razzista a Jacksonville. Lo riportano i media americani Il candidato repubblicano alla presidenza ha cancellato i suoi impegni elettorali per partecipare alla cerimonia dopo che sabato un suprematista bianco di 21 anni ha fatto irruzione in un negozio della città e ha freddato tre afroamericani. Il governatore è stato criticato in questi anni per aver allentato i limiti sulle armi nello Stato e per aver lanciato una battaglia, nelle scuole e università, contro la cosiddetta cultura "woke", ovvero anti-razzista.



