Sparatoria in un negozio in Florida, quattro morti

Quattro persone sono morte in una sparatoria in un negozio della catena Dollar General a Jacksonville, in Florida. Lo riporta Fox news. Secondo la sindaca della città Donna Deegan un uomo si era barricato nello store ed è poi stato ucciso dalla polizia.

Il negozio nel quale è avvenuta la sparatoria si trova vicino al campus della Edward Waters University, una piccola università storicamente afroamericana. "Tutto questo è inaccettabile", ha detto la sindaca Deegan: "Una sparatoria già è troppo, ma queste sparatorie di massa sono davvero difficili da sopportare".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA