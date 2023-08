Governatrice Ny chiede a Biden un ordine esecutivo sui migranti

La governatrice di New York, la democratica Kathy Hochul, ha scritto una lettera a Joe Biden chiedendo un'azione urgente per gestire la crisi di migranti che sta attanagliando la città e lo Stato. Lo riportano i media americani.

La governatrice in particolare sta facendo pressioni sull'amministrazione per accelerare le procedure sui permessi di lavoro e sbloccare risorse finanziarie federali al fino di fornire assistenza ai circa 100.000 richiedenti asilo arrivati nello Stato, per la maggior parte nella Grande Mela, solo nell''ultimo anno. "La realtà è che finora ce l'abbiamo fatta senza un sostegno da parte di Washington, nonostante il fatto che si tratti di una questione nazionale e, in effetti, intrinsecamente federale", ha dichiarato Hochul in un intervento ad Albany. "Ma New York si è fatta carico di tutto questo peso per troppo tempo", ha aggiunto rivolgendo un appello alla Casa Bianca a "lasciar lavorare" i migranti. Anche il sindaco di New York, Eric Adams, da mesi sta premendo sull'amministrazione Biden per avere un aiuto dal governo sulla gestione di una crisi che sta mettendo a dura prova la metropoli e le vite di tanti disperati senza un tetto.



