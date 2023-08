Donald Trump cambia la sua squadra legale a poche ore dall'apparizione in Georgia per la sua quarta incriminazione. Secondo quanto riporta Abc, il legale dell'ex presidente Drew Findling dovrebbe lasciare il team degli avvocati del tycoon. Al suo ci sarà Steven Sadow. "Non avrebbe mai dovuto essere incriminato. E' innocente su tutte le accuse presentate nei suoi confronti", afferma Sadow.



