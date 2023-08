Nyt, aereo Prigozhin abbattuto da esplosione, un ordigno

A far cadere l'aereo su cui viaggiava il capo di Wagner Yevgeny Prigozhin è stata probabilmente un'esplosione a bordo del velivolo causata da una bomba o da un altro dispositivo piantato sull'aereo. Lo riporta il New York Times citando funzionari americani e occidentali, secondo i quali il presidente Vladimir Putin avrebbe ordinato la distruzione dell'aereo nel tentativo di uccidere Prigozhin. Una conclusione definitiva su quanto accaduto comunque non è ancora posisbile.



