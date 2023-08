Ex capo Cia, probabile che Mosca cerchi il controllo di Wagner

E' probabile che Mosca cerchi di assumere il controllo del Gruppo Wagner dopo la morte del suo suo fondatore, Yevgeny Prigozhin, in un incidente aereo ieri in Russia: lo ha detto alla Cnn l'ex segretario alla Difesa degli Stati Uniti ed ex direttore della Cia, Leon Panetta.

"Penso che saranno molto preoccupati di permettere a questi ragazzi di continuare a operare da soli", ha affermato Panetta riferendosi ai mercenari del Gruppo Wagner. "Non mi sorprenderebbe quindi se affermassero il controllo sul Gruppo Wagner in Africa, in Asia e ovunque si trovino - ha aggiunto -.

A questo proposito, credo che anche i membri del Gruppo Wagner debbano preoccuparsi della loro vita".



