Aiea, trizio in acqua Fukushima molto inferiore a limiti

La concentrazione del trizio nell'acqua radioattiva di Fukushima rilasciata dal Giappone è "ben al di sotto" dei limiti di pericolosità: lo ha detto l'agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) "Gli esperti dell'Aiea hanno raccolto campioni questa settimana delle acque preparate per la prima fuoriuscita", ha affermato in una nota l'organismo delle Nazioni Unite, che supervisiona l'operazione. "L'analisi condotta indipendentemente sul posto ha confermato" che la concentrazione del trizio radioattivo era "ben al di sotto del limite operativo di 1.500 becquerel (Bq) per litro".



