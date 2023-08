Media, 'Huawei sta costruendo una rete segreta per i chip'

Huawei sta costruendo una rete segreta per i chip con una serie di fabbriche 'ombra' in Cina con le quali potrebbe aggirare le sanzioni americane e alimentare le ambizioni tecnologiche del paese. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando la Semiconductor Industry Association, secondo al quale Huawei ha ricevuto 30 miliardi di dollari in fondi statali dal governo e dalla città di Shenzhen.

Huawei avrebbe acquistato due fabbriche esistenti e ne starebbe costruendo almeno altre tre. L'amministrazione Biden starebbe monitorano la situazione e sarebbe pronta a intervenire.



