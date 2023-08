'Trump avanti del 23% su DeSantis in Iowa'

Donald Trump è avanti del 23% sul suo principale rivale, Ron DeSantis, in un sondaggio in Iowa, lo stato dove inizieranno le primarie repubblicane per la Casa Bianca. Nella rilevazione del quotidiano locale Des Moines Register, l'ex presidente guida col 42% delle preferenze tra i 14 candidati Gop, mentre il governatore della Florida è al 19%.

Seguono il senatore afroamericano Tim Scott (9%), l'ex governatrice della South Carolina Nikki Haley e l'ex vicepresidente Mike Pence (entrambi al 6%), l'ex governatore del New Jersey Chris Christie (5%) e l'imprenditore Vivek Ramaswamy (4%). Tutti gli altri sono al 2% o sotto. Il sondaggio arriva a due giorni dal primo dibattito tv tra i candidati presidenziali del Grand Old Party, che il tycoon disertera' a favore di un evento alternativo.



