Processo Georgia, per Trump cauzione da 200 mila dollari

(vedi servizio delle ore 18.22) La difesa di Donald Trump ha negoziato con la procura della contea di Fulton ad Atlanta una cauzione da 200 mila dollari dopo l'incriminazione dell'ex presidente per aver tentato di sovvertire il voto del 2020 in Georgia.

Durante il procedimento Trump non potra' intimidire testimoni o imputati ne' potrà comunicare con loro se non attraverso i suoi avvocati. Gli è vietato inoltre fare qualsiasi "minaccia diretta o indiretta di qualsiasi natura contro la comunità o qualsiasi proprietà nella comunità", inclusi "post sui social media o ripubblicazioni di post" da parte di altri sui social media. Lo prevede l'accordo per la sua cauzione, che gli consente di evitare l'apparizione iniziale in tribunale ma non le formalità dell'arresto quando si costituirà al carcere della contea di Fulton, entro venerdì.



