Precipitano mentre scalano un vulcano in Messico, 4 morti

Quattro alpinisti, tutti messicani, sono morti dopo essere caduti mentre scalavano il Pico de Orizaba, noto anche come vulcano Citlaltépetl, in Messico: lo ha confermato il governo della città di Puebla, precisando che l'incidente è avvenuto sul versante sud della montagna.

Le autorità locali hanno anche riferito che sul posto è stato attivato un gruppo di ricerca e soccorso e, con il supporto della Croce Rossa, nelle prossime ore si lavorerà per recuperare i corpi.

Con circa 5.630 metri, Pico de Orizaba è la montagna più alta del Messico. Negli anni passati nella zona sono stati rinvenuti resti mummificati.

Gli specialisti sconsigliano di scalare la montagna se non si hanno precedenti esperienze, e suggeriscono di essere sempre accompagnati da una guida esperta.



