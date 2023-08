La California trema per l'uragano Hilary, allerta nel sud

Allerta in California per Hilary, l'urgano di categoria 4 che si avvicina pericolosamente alla costa e minaccia piogge violente e inondazioni. Con venti fino a 230 chilometri all'ora, Hilary fa paura e ha spinto il National Hurricane Center americano a emettere la prima allerta della storia per una tempesta tropicale per il sud della California.

L'amministrazione sta monitorando la situazione ed è pronta a intervenire. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden.



