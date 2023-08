Kirby, Biden disposto a incontrare Kim senza precondizioni

Il presidente Usa Joe Biden è disposto a incontrare il leader nordcoreano Kim Jong-un "senza precondizioni" sulla denuclearizzazione della penisola coreana.

"Non hanno risposto positivamente a quell'offerta, ma è ancora sul tavolo. Siamo disposti a sederci e a negoziare senza precondizioni", ha detto il portavoce della Sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby in un'intervista alla Kyodo, a poche ore dallo storico summit a tre di Camp David tra Biden, il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol e il premier giapponese Fumio Kishida. Il rapido sviluppo di capacità nucleari e missilistiche del Nord è tra i principali temi in agenda.





