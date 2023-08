TikTok vietata sui cellulari e sui computer dei dipendenti dell'amministrazione della città di New York. Il sindaco della Grande mela Eric Adams ha deciso il divieto in seguito ai rischi alla cybersicurezza posti dall'app di proprietà cinese.

Più di 30 stati americani hanno già vietato ai loro dipendenti di usare TikTok sui dispositivi elettronici governativi. Lo stato di New York lo ha vietato nel 2020.





