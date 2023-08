Ucraina: dagli Usa altri 200 milioni in munizioni e difese aeree

Gli Usa hanno annunciato altri 200 milioni di dollari per l'Ucraina in nuove munizioni, difese aeree e attrezzature per lo sminamento, dopo che un errore contabile ha consentito nuovi finanziamenti. Il Pentagono a giugno ha rivelato di avere altri 6,2 miliardi di dollari da mettere a disposizione di Kiev rispetto a quanto pensava in precedenza.

Nel primo di una serie prevista di pacchetti con i fondi ripristinati, gli Stati Uniti invieranno munizioni per i sistemi di difesa aerea Patriot, 12 milioni di munizioni per armi leggere e granate e munizioni per Himars, i lanciarazzi multipli che si sono dimostrati cruciali sul terreno, secondo il Dipartimento di Stato. "La Russia ha iniziato questa guerra e potrebbe farla finita in qualsiasi momento ritirando le sue forze dall'Ucraina e fermando i suoi brutali attacchi", ha detto il segretario di stato Antony Blinken annunciando gli ultimi aiuti. "Fino a quando non lo farà, gli Stati Uniti e i nostri alleati e partner resteranno uniti all'Ucraina, per tutto il tempo necessario", ha affermato.



