Tredicenne sopravvive a caduta di 30 metri nel Grand Canyon

Un ragazzo di 13 anni del North Dakota è sopravvissuto a una caduta di circa 30 metri da una sporgenza sul bordo nord del Grand Canyon durante un viaggio di famiglia.

Le squadre di emergenza hanno impiegato due ore per salvare Wyatt Kauffman dopo che è scivolato su una scarpata ed è precipitato per quasi 30 metri sul sentiero Bright Angel Point.

Wyatt è stato trasportato in aereo in un ospedale di Las Vegas per il trattamento di nove vertebre rotte, la rottura della milza, un polmone collassato, una commozione cerebrale, una mano rotta e un dito slogato. "Ero sulla sporgenza e mi stavo spostando in modo che altre persone potessero scattare una foto", ha raccontato il ragazzo alla tv di Phoenix Kpnx "Mi sono accovacciato e mi sono aggrappato ad una roccia, con una sola mano. Non era una buona presa. È stato come spingermi indietro.

Ho perso la presa e ho iniziato a cadere", ha aggiunto.



