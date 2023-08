Hawaii: si ricorre al Dna per identificare le vittime

Dopo il gravissimo incendio che "ha fuso anche il metallo", alle Hawaii si temono molte più vittime delle 93 finora segnalate: solo il 3% dell'aera devastata dalle fiamme è stato per ora perlustrato, anche con l'aiuto dei cani da soccorso, e per l'identificazione delle vittime si procede con il Dna.

A fare il punto della drammatica situazione è stato il capo della polizia di Maui, John Pelletier, che - riportano i media internazionali - ha invitato la popolazione a sottoporsi a test del Dna in una struttura vicina per accelerare le identificazioni.



