Usa: nominato il procuratore speciale per Hunter Biden

L'attorney general Merrick Garland ha annunciato che nominerà Davide Weiss procuratore speciale per le indagini che coinvolgono Hunter Biden, il figlio del presidente. Un modo per allontanare dal dipartimento di giustizia la pressione degli attacchi repubblicani, che parlano di "due pesi e due misure". Garland aveva già nominato un procuratore speciale per le due inchieste riguardanti Donald Trump, quella sull'assalto al Capitolo e quella sulle carte segrete di Mar-a-Lago.



