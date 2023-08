Nuovo trend per gli abiti da sposa negli Usa, se ne cambiano tre

Per il giorno del matrimonio la nuova tendenza negli Stati Uniti prevede di indossare non più solo un abito da sposa, ma almeno tre da cambiare nel corso della giornata.

Come riporta il Wall Street Journal, sono sempre di più le persone che hanno deciso di aumentare il proprio budget per i vestiti nel giorno delle nozze. "Ho delle consulenti di immagine che mi dicono di avere un budget di 100.000 dollari per il guardaroba delle spose e che le clienti vogliono quattro o cinque vestiti", ha raccontato Christy Baird, proprietaria di Loho Bride a Los Angeles, che ha recentemente aperto un secondo piano del negozio per poter presentare più opzioni di cambi d'abito. Anche la famosa boutique di New York Kleinfeld ha aperto un altro piano dedicato agli abiti corti, che solitamente le spose scelgono per l'ultima parte del ricevimento.

La modella americana Taylor Hill ha indossato tre abiti per il suo matrimonio in un ranch in Colorado a giugno, mentre i video su TikTok del matrimonio a luglio dell'influencer gastronomica Emily Mariko a Rancho Palos Verdes, in California, sono diventati virali per i suoi sei abiti da sposa. E c'è chi sceglie di fare le cose in grande addirittura per attirare più follower. "Non potevo rendere giustizia a me stessa e al giorno del mio matrimonio limitandomi a un look solo", ha detto Hannah Chody Milburn, 30enne stratega aziendale di Austin, in Texas, che si è sposata lo scorso giugno in Italia e ha indossato otto abiti in un weekend. La giovane ha spiegato che il numero dei suoi follower su TikTok è aumentato una volta che ha iniziato a pubblicare le foto del suo matrimonio e che da allora ha ottenuto contratti di sponsorizzazione con marchi come Jimmy Choo e Armani Beauty.



