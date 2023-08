Elon Musk mette all'asta i cimeli di Twitter, c'è anche il logo

Elon Musk ha deciso di vendere all'asta i cimeli del quartier generale di Twitter, a San Francisco, incluso l'iconico logo dell'uccellino che il nuovo proprietario ha sostituito con la 'X'. In tutto saranno battuti 584 lotti tra cui un tavolo a forma del vecchio simbolo, gabbie giganti per uccelli e due immagini diventate virali sulla piattaforma gli anni scorsi. La prima è il famoso selfie scattato da Ellen DeGeneres con Bradley Cooper, Meryl Streep e Lupita Nyong'o, la notte degli Oscar 2014, che fu ritwittato più di un milione di volte in un'ora. La seconda è lo scatto postato da Barack Obama dopo essere stato rieletto presidente nel 2012 mentre abbraccia la moglie, Michelle. Anche quell'immagine registrò un record di like e ritweet.

Quanto al logo ancora affisso sul palazzo di Twitter a San Francisco, nell'annuncio dell'asta si legge che sarà responsabilità del nuovo proprietario portarlo via. L'offerta minima per ogni lotto è di 25 dollari. L'asta inizierà il 12 settembre e terminerà il 14 settembre. E' la seconda vendita di memorabilia di Twitter organizzata dal milionario, all'inizio di quest'anno sono stati battuti all'asta oltre 600 oggetti, tra cui una statua dell'uccellino a 100.000 dollari e un'insegna al neon alta tre metri 40.000.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA