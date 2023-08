Vincono sostenitori aborto in Ohio, stop proposta repubblicana

Vittoria per i sostenitori del diritto all'aborto in Ohio. Gli elettori dello Stato hanno respinto una misura che avrebbe reso più difficile modificare la Costituzione in vista di un voto sull'interruzione di gravidanza a novembre. Il 56,5% degli abitanti ha, infatti, votato contro la proposta, sostenuta dai repubblicani, di aumentare la soglia per l'approvazione di un emendamento alla costituzione dal 50% al 60% dei voti. A novembre è previsto un voto per tutelare i diritti all'aborto in tutto lo Stato e se la misura di oggi fosse stata approvata sarebbe servita una super maggioranza per sostenerla.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA