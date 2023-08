'Troppo sesso', scuole in Florida vietano Romeo e Giulietta

'Romeo e Giulietta' e altre opere di Shakespeare sono state vietate agli studenti del distretto scolastico della contea di Hillsborough, in Florida, per l'eccessivo contenuto sessuale. La decisione, spiegano le autorità scolastiche, è in linea con le nuove norme sull'istruzione approvate dal governatore Ron DeSantis. In base alle regole i dibattiti di natura sessuale sono consentiti sui banchi scuola solo durante lezioni dedicate alla salute. Oltre a Romeo e Giulietta, il distretto ha deciso di censurare parte del Macbeth e dell'Amleto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA