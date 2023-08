Biden lancia stretta sugli investimenti tech Usa in Cina

Joe Biden lancia la stretta agli investimenti americani in Cina nel settore hi-tech. Una mossa dettata da motivi "di sicurezza nazionale e non economici", afferma un funzionario dell'amministrazione. I paletti imposti nell'ordine esecutivo riguardano i semiconduttori, il quantum e alcuni sistemi di intelligenza artificiale. "L'amministrazione Biden è impegnata a mantenere l'America sicura e a difendere la sicurezza nazionale tutelando tecnologie che sono cruciali per la prossima generazione di innovazione militare", mette in evidenza la Casa Bianca.



