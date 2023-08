Usa: la zona intorno al Grand Canyon diventa area protetta

La zona intorno al Grand Canyon diventerà un'area protetta. Lo ha annunciato l'amministrazione Biden. La designazione, che interessa una superficie di 4.046 chilometri quadrati, garantirà il blocco permanente delle estrazioni di uranio in quella che è considerata terra sacra dalle popolazioni indigene.

L'ufficializzazione avverrà durante una visita di tre giorni del presidente degli Stati Uniti tra Arizona, Nuovo Messico e Utah. L'area protetta, la quinta della presidenza Biden, si chiamerà 'Baaj Nwaavjo I'tah Kukveni' (o Ancestral Footprints of the Grand Canyon, impronte ancestrali del Grand Canyon).

Esultano le tribù dei nativi americani. Le estrazioni di uranio erano già state limitate dal 2012, dall'allora presidente Barack Obama, tuttavia si trattava di una moratoria in scadenza nel 2032, ora invece la proroga diventa permanente.



