La Corte Suprema, in una sessione d'emergenza, ha ripristinato i limiti imposti da Joe Biden sulle cosiddette "ghost guns", le armi che non vengono registrate. I massimi giudici hanno sospeso la decisione di un tribunale di grado inferiore che aveva bloccato le restrizioni a livello nazionale. Lo riporta the Hill.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA