Campbell si mangia la salsa Rao's per 2,7 miliardi

Campbell mette le mani su uno dei prodotti più amati negli Stati Uniti, la salsa di pomodoro Rao's. Il popolare marchio reso famoso dai barattoli di Andy Warhol ha infatti acquisito Sovos Brands, la società che produce le salse Rao's, i surgelati Michael Angelo e lo yogurt noosa.

L'operazione ha un valore di 2,7 miliardi di dollari.

La salsa Rao's è la stessa che viene servita nell'omonimo ristorante di Harlem, a New York. Il ristorante, con solo quattro tavoli, opera fin dalla fine del 19mo secolo nella zona che una volta era considerata Little Italy. Ed è noto per la difficoltà nel prenotare un tavolo: la lista di attesa supera anche un anno e Rao's è famoso anche per aver respinto persino le celebrità.



