Arrestato cugino del killer di Uvalde, 'voleva fare stessa cosa'

Il cugino 17enne dell'uomo responsabile della sparatoria del 2022 nella scuola di Uvalde, in Texas, è stato arrestato perché sospettato di aver minacciato di "fare la stessa cosa". Lo riporta la Cnn in base a documenti ottenuti dal tribunale.

Nathan James Cruz, 17 anni, è stato arrestato con l'accusa di minaccia terroristica in un luogo pubblico e contro un membro della famiglia, secondo i registri del magistrato della contea di Bexar.

Cruz è il cugino di Salvador Ramos, il diciottenne che ha ucciso 19 bambini e due insegnanti alla Robb Elementary School nel maggio dell'anno scorso.



