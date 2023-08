L'IA fa paura, il 45% degli americani preoccupati per il lavoro

L'intelligenza artificiale fa paura agli americani: secondo un nuovo sondaggio del Los Angeles Times condotto dalla società di proiezioni canadese Leger, quasi la metà dei cittadini Usa (il 45%) è preoccupata per le conseguenze dell'IA sul proprio lavoro. Un timore che aumenta tra i giovani, con la percentuale che arriva al 57% tra le persone di età compresa tra i 18 e i 34 anni, mentre quelle sopra i 55 anni sono meno preoccupate. I timori sono particolarmente elevati tra gli attori e sceneggiatori di Hollywood, i cui scioperi sono in parte determinati proprio dalle conseguenze dell'uso dell'intelligenza artificiale, ma come dimostra il sondaggio, non si tratta di un problema che coinvolge solo il mondo dello spettacolo. "Questo non è solo un fenomeno di Hollywood - ha affermato Greg Cross, amministratore delegato della startup di avatar AI Soul Machines - L'intelligenza artificiale sta letteralmente mangiando il mondo".



