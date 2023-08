Il giudice federale Lewis Kaplan ha rigettato l'azione legale di Donald Trump contro la scrittrice E. Jean Carroll per diffamazione. Nel motivare la sua decisione Kaplan spiega che Trump non è riuscito a dimostrare che le dichiarazioni di Carroll a Cnn dopo aver vinto il processo per molestie erano false o "sostanzialmente false".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA